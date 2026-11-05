Эксперт по ИИ Лопухина сообщила, что внедрение нейросетей в компаниях часто буксует из-за недоверия сотрудников

Внедрение нейросетей в компаниях часто буксует из-за недоверия сотрудников к результату и страха потерять ценность. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по внедрению ИИ Мария Лопухина.

По ее словам, работники часто пробовали ИИ для поиска информации и текстов, но разовые эксперименты не становятся привычкой. Одна из причин — недоверие к результату. Другая — ответственность: ошибка в документе останется ошибкой сотрудника, даже если ее допустила нейросеть. Мешает и страх потерять ценность: если ИИ справляется с задачами, зачем компании человек? Особенно когда руководство говорит о сокращении затрат, пишет KP.RU.

По словам Лопухиной, мешает и организация: новый инструмент дают при прежней нагрузке, без правил использования данных и времени на освоение. Эксперт подчеркнула, что руководителям стоит смотреть не на количество обращений к ИИ, а на качество работы, время и самостоятельность сотрудников.