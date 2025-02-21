Эксперт Ломаченко: замена масла стала самой востребованной услугой автосервисов

Директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко в интервью «Газете.Ru» назвала самые популярные услуги послепродажного обслуживания автомобилей в 2024 году.
Среди них — замена свечей зажигания, фильтров, масла и щеток стеклоочистителей. Эксперт также отметила высокую востребованность замены тормозных дисков и колодок, передают «Известия».
В прошедшем году ускорилась динамика замещения ушедших брендов автозапчастей. Из-за разницы в цене до 300% между отечественными и зарубежными марками запчастей клиенты стали больше интересоваться их характеристиками и изучать отзывы, добавила Ломаченко.
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