Эксперт «Лиги Героев» Коломиец рассказал, что принять участие в марафоне «Дорога жизни» можно в онлайн-формате

Марафон «Дорога жизни» в этом году пройдет в 57-й раз. «Лига Героев» организует забег уже в пятый раз, и предстоящее событие обещает быть особенным. Руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец рассказал газете «Петербургский дневник» , что для команды марафон — это прежде всего социальный и глубоко патриотический проект.

Особенность «Дороги жизни» — в уникальных условиях: это зимний забег, проходящий по исторической трассе с узкими участками и логистическими ограничениями. В этом году организаторы вернули дистанцию 10 километров, одну из самых востребованных среди бегунов.

Нововведением стал онлайн-формат марафона. Участники могут пробежать одну из четырех дистанций в любом удобном месте с 15 января по 20 февраля и получить медаль финишера. Уже сейчас зарегистрировались около 170 человек — из самых разных уголков России и даже из-за рубежа.

Среди участников есть и ветераны, такие как Михаил Гершман, которому 90 лет. Коломиец подчеркнул, что благодаря таким людям, как Григорий Иванович Колгашкин — основатель марафона, который ни разу не пропустил ни одного старта и в 91 год преодолел дистанцию один километр, — забег стал возможен. В его память организаторы ежегодно вручают призы имени Колгашкина самым возрастным участникам на всех дистанциях.

Одной из самых трогательных инициатив этого года стала акция «Блокадная ласточка». Участникам предложили рассказать, кому они посвящают свой старт. Организаторы получили десятки искренних историй — о судьбах, потерях, надежде.