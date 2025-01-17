Эксперт Лигачев: в РФ не станут снижать цены на китайские авто из-за их избытка

Отечественные дилеры не планируют устраивать распродажу китайских автомобилей по низким ценам, несмотря на их избыток. Таким мнением поделился автоэксперт Константин Лигачев в разговоре с сайтом «Ридус».
Так, в Санкт-Петербурге насчитывается около 15-20 тысяч избыточных машин, а по всей стране — до 300 тысяч. Причиной стало стремление закупить автомобили перед увеличением утилизационного сбора, отметил специалист.
Однако из-за низкой покупательской активности и повышения ключевой ставки ЦБ, продажи идут медленно. Лигачев считает, что возможны небольшие скидки, но значительные снижения цен ожидать не стоит, поскольку дилеры стремятся избежать убытков.
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