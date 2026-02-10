Эксперт Level Group Овечкин объяснил, что с возрастом приходит понимание плюсов ипотеки

Уровень финансовой грамотности растет с опытом, и восприятие ипотеки меняется в зависимости от возраста. Об этом сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в беседе с «Известиями» .

По его словам, все больше россиян пересматривают свои взгляды на жилищное кредитование.

«Треть опрошенных нами россиян (34%) прямо заявили, что пересмотрели свои взгляды и теперь видят в кредите инструмент сохранения денег, а не кабалу», — отметил специалист.

Он также добавил, что получить ипотеку молодежи без стабильной кредитной истории сложно. Банки учитывают не только трудовую книжку, но и цифровой след, транзакционную активность и даже профиль образования.