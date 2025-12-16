Эксперт Lеvel Group Овечкин назвал экономию на мелочах неэффективным способом накопления на квартиру
Руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин охарактеризовал экономию на мелочах как неэффективный сценарий для достижения масштабной финансовой цели. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, рассчитывать на накопление средств для ипотеки посредством отказа от мелких трат практически бессмысленно.
«Учитывая среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Москве 15 миллионов рублей, на первый взнос нужно отложить около 5 миллионов рублей. Чтобы собрать такую сумму, семье из двух человек необходимо примерно 10 тысяч раз отказаться от поездок на такси», — пояснил специалист.
Овечкин предложил следующий базовый алгоритм действий: ежемесячно выделять фиксированную часть заработанного и направлять ее на долгосрочные инвестиции, предпочтительно — на банковский депозит с возможностью пополнения.