Эксперт Lеvel Group Охмат предложил использовать акустическую вату для шумоизоляции

Руководитель перспективных проектов Lеvel Group Артем Охмат предложил несколько методов для улучшения шумоизоляции в квартире. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По его словам, возможна укладка шумоизолирующих материалов в конструкцию пола. Специалист посоветовал использовать акустические маты, которые устанавливают при стяжке пола.

«Реализовать это можно на этапе черновых работ, предварительно договорившись с соседями сверху», — пояснил эксперт.

Охмат также рассказал о возведении дополнительных шумоизолирующих конструкций для смежных стен. Среди вариантов — монтаж гипсокартонной системы на обрешетке с заполнением специализированным шумогасящим материалом, например акустической минеральной ватой.