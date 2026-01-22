Эксперт «Лемана ПРО» Петров посоветовал при самостоятельном выборе мастера для ремонта тщательно изучать его профиль

В 2025 году почти половина россиян, занимавшихся строительством или ремонтом, нанимали профессиональных мастеров. В Москве и Санкт-Петербурге к услугам специалистов прибегает каждый второй житель, в городах-миллионниках — около 40%, а в населенных пунктах с численностью менее миллиона человек — 35%. О том, как выбрать квалифицированного и ответственного мастера, рассказал «Известиям» директор направления услуг «Лемана ПРО» Евгений Петров.

По его словам, спрос на услуги мастеров растет из-за стремления потребителей экономить время и снижать риски при ремонте. Способы поиска специалистов остаются разными: от рекомендаций знакомых и частных объявлений до онлайн-платформ и сервисов ритейлеров. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Эксперт подчеркнул, что при самостоятельном выборе мастера важно тщательно изучить его профиль и объявления. Ключевыми признаками профессионализма он назвал четкую специализацию, подробное описание работ и сроков, реальные фотографии выполненных проектов и прозрачное ценообразование. Общие формулировки без конкретики должны насторожить заказчика.

«Здесь важно не столько количество звезд, сколько содержание комментариев и реакция мастера на них. Отзывы могут дать очень много полезной информации о подходе и поведении мастера, отношении к работе и клиентам», — пояснил Петров.

На финальном этапе выбора необходимо личное общение с кандидатом, обсуждение опыта, сроков, условий оплаты и гарантий. Специалист советует фиксировать договоренности письменно — в договоре, смете или переписке. Это позволяет снизить риски и защитить интересы клиента в случае споров.