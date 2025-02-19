Эксперт Ларионова заявила, что подработка должна приносить пользу, а не стресс

При выборе подработки важно учитывать график, удобство расположения, тип занятости и взаимодействие с людьми. Об этом рассказала директор по маркетингу компании Ventra Go! Анна Ларионова в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, нужно четко осознавать, что подработка не должна мешать основной занятости и сну. Необходимо заранее изучить компанию, убедиться в гарантиях выплат и прозрачной системе вывода средств, отмечает сайт «Известия».

Ларионова посоветовала начинать с небольших нагрузок, оставляя время на качественный отдых, чтобы подработка была полезной, а не становилась источником стресса.