Эксперт Lamoda Федотова посоветовала добавить к новогоднему образу массивные аксессуары

Акцентные вещи и аксессуары помогут создать уникальный праздничный образ. Секретами новогоднего наряда поделилась старший редактор моды Lamoda Полина Федотова в интервью «Известиям».

Специалист предложила обратить внимание на ампирный топ, который легко сочетается с базовыми элементами гардероба. В сочетании с классическими брюками или свободными джинсами получится создать стильный и современный лук.

Кроме того, Федотова рекомендовала добавить крупные украшения, вдохновленные показами известных брендов. Эксперт подчеркнула, что массивные аксессуары отлично смотрятся на фоне нейтральных нарядов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте