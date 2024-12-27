Эксперт Lamoda Федотова посоветовала добавить к новогоднему образу массивные аксессуары

Акцентные вещи и аксессуары помогут создать уникальный праздничный образ. Секретами новогоднего наряда поделилась старший редактор моды Lamoda Полина Федотова в интервью «Известиям» .

Специалист предложила обратить внимание на ампирный топ, который легко сочетается с базовыми элементами гардероба. В сочетании с классическими брюками или свободными джинсами получится создать стильный и современный лук.

Кроме того, Федотова рекомендовала добавить крупные украшения, вдохновленные показами известных брендов. Эксперт подчеркнула, что массивные аксессуары отлично смотрятся на фоне нейтральных нарядов.