Эксперт Kwikpay Соло посоветовал быть осторожными при переводе денег за границу | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:37 Эксперт Kwikpay Соло посоветовал быть осторожными при переводе денег за границу

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С уходом международных платежных систем перевести деньги за границу для россиян стало сложнее. При проведении подобных операций следует соблюдать бдительность, иначе можно наткнуться на мошенников, сообщил «ФедералПресс» директор службы заботы о клиентах Kwikpay Александр Соло.

По словам эксперта, фальшивые аналоги платежных систем могут быть загружены в официальные магазины приложений. Лучше всего переходить по ссылкам для скачивания с официальных сайтов банков, тщательно проверяя организацию.

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Мошенников почти всегда выдают срочность запроса, уточнение персональных данных и неграмотная речь, напомнил Соло.