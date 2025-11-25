Эксперт Курочкин посоветовал не устанавливать стороннее ПО, чтобы избежать слежки через камеру ноутбука

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал RT о способах проверки камеры ноутбука на предмет слежки.

По словам специалиста, проверка камеры на программном уровне может быть сложной задачей. Он пояснил, что при установке стороннего ПО оно может запросить доступ к камерам. Поэтому важно внимательно следить за разрешениями, которые предоставляются приложениям. Эксперт рекомендовал избегать установки стороннего ПО и не предоставлять ему привилегированных возможностей.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о проверке активных процессов в операционных системах Windows 10 и 11.

«Откройте "Параметры Windows" → "Конфиденциальность и защита" → "Камера". В разделе "Доступ приложений" к камере вы увидите список программ, имеющих доступ, и информацию о том, какая из них использовала камеру в последнее время», — рекомендовал Бедеров.

Он также посоветовал проверять незнакомые процессы через диспетчер задач и поисковые системы.