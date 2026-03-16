Эксперт Курганского НИИСХ Замятина посоветовала обязательно обеззаразить почву перед посевом рассады капусты

Прежде всего, необходимо обеззаразить почву. За две недели до посева можно пролить землю биофунгицидом «Фитоверм М», чтобы очистить грунт от болезнетворных организмов. Также можно прокаливать почву в духовке: при высоких температурах влажную почву прогревают, затем остужают, и уже в обеззараженную почву высевают семена. Это особенно важно для капусты, так как она чувствительна к корневым гнилям.

Сроки посева зависят от сорта капусты. Скороспелые сорта высеивают в конце марта, а позднеспелые — в начале второй декады апреля. Скороспелая капуста позволяет получить ранний урожай, но она не выдержит сильных заморозков, которые иногда бывают в Курганской области в июне (до -7 градусов). У позднеспелых сортов более длительный период роста, но и урожай можно собирать позднее — в августе и сентябре.

При выборе сорта капусты нужно ориентироваться на ее назначение. Если капуста выращивается для квашения, то выбирают поздние сорта, чтобы они успели набрать массу и сочность. Если капусту планируется хранить в свежем виде, то она не должна попадать под заморозки, иначе будет плохо храниться.

Подкормка рассаде обычно не требуется, так как питательных веществ грунта хватает для ее роста. Однако при желании можно использовать азотно-фосфорные удобрения, такие как «Аммофос», «Нитроаммофоска», «Аммофоска». Важно не переборщить: не более 1 столовой ложки на 10 литров воды. Рассаду поливать следует нечасто, иначе произойдет перерастание. Некоторые садоводы применяют настой золы для удобрения или припудривают почву золой и поливают, добавила Замятина.