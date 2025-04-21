Эксперт Куликов: льготное кредитование не спасет российский автопром от снижения объемов продаж

Программа льготного автокредитования для семей с детьми поддержит российский рынок автомобилей, но не предотвратит продолжающееся снижение продаж из-за слабого спроса, высоких цен и экономических проблем. Об этом заявил советник генерального директора Mains Lab Владимир Куликов в разговоре с «Известиями».
По мнению специалиста, необходима комплексная поддержка, включая обновление производства, развитие ассортимента и восстановление цепочек поставок. Среди рекомендаций — включение в государственную программу популярных отечественных моделей вроде Lada Largus, которая имеет возможность трансформации салона, увеличенную колесную базу и большой багажник.
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