Эксперт Кулик посоветовал выбирать накопительные водонагреватели для больших семей

Качественный водонагреватель важен для комфортного проживания в условиях отключения горячего водоснабжения. При выборе устройства необходимо учитывать потребности семьи и возможности помещения. Об этом сообщил эксперт в сфере климатической техники Леонид Кулик, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, водонагреватели бывают проточными и накопительными. Первые компактны и быстро греют воду прямо в процессе подачи, потребляют электроэнергию только тогда, когда нужен горячий поток. Но требуют мощных сетей электропитания.

Второй вид — накопительный, представляет собой бак, наполняемый холодной водой, которую затем подогревают ТЭНы. Такой вариант подойдет семьям из нескольких человек, однако занимает больше места и дольше восстанавливает запас горячей жидкости.

Выбирая мощность устройства, стоит ориентироваться на размер семьи. До 3,5 кВт — подойдут одному человеку, от 3,5 до шести кВт — оптимально для двоих-троих, от семи до 20 кВт предназначены для больших семей.

Цена на приборы колеблется от четырех до 40 тысяч рублей. Популярные марки — Electrolux, Thermex, Edisson и Ariston, заключил Кулик.