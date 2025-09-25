Эксперт Кулагин назвал сентябрь идеальным временем для рыбалки в Ростовской области

Активный рыболовный сезон в Ростовской области приходится на сентябрь, когда вода охлаждается, активизируя поведение рыбы и делая улов значительно продуктивнее, чем летом. Об этом рассказал рыболов с 11-летним стажем Андрей Кулагин в беседе с сайтом RostovGazeta .

Эксперт назвал осень настоящей «второй весной» для рыболовов. Именно в этот период многие виды начинают усиленно питаться, накапливая запасы жира перед зимними холодами.

«На Дону и в Цимлянском водохранилище сейчас отлично ловятся карась, лещ, судак и сазан. В притоках — щука и окунь. Уйти с пустым ведерком точно не получится», — отметил специалист.

Выловить карася можно в небольших прудах или на тихих заводях. Кроме того, любители спиннинга начинают сезон ловли щуки, добавил Кулагин.