Эксперт Крупнов заявил, что условия жизни россиян должны соответствовать системе «дом плюс квартира»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что условия жизни граждан должны соответствовать системе «дом плюс квартира».

Экспет отметил, что в стране необходимо одновременно проводить форсированную реиндустриализацию.

«Все должны жить в совершенно новых условиях, где система расселения должна быть: дом плюс квартира», — отметил Крупнов.

По его словам, такая система вполне возможна в России, поскольку страна обладает необходимыми ресурсами. Он подчеркнул, что необходимо пересмотреть подход к развитию страны, так как за последние 40 лет нужный вектор так и не был выбран.