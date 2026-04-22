Эксперт Крохмаль усомнился в эффективности мер по борьбе с автоподставщиками в России

Борьба с автоподставщиками в России столкнулась с серьезными трудностями. Как сообщил ИА НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, для доказательства автоподставы необходимо специальное расследование, так как мошенники используют «машины-одноразки».

В МВД разрабатывают меры по ужесточению борьбы со страховыми мошенниками. Предлагается создать единую базу преступников с доступом для всех компаний и запрещать мошенникам водить автомобиль на срок от 1 до 3 лет, а также конфисковывать машины у виновных. Представители отрасли просят доступ ко всем дорожным камерам города для проверки аварий на признаки мошенничества.

Однако Константин Крохмаль считает эти меры запоздалыми и малоэффективными.

«Россия запоздала с автоподставщиками где-то на 20 лет, и мошенников на дорогах победить уже не получится», — заявил он.