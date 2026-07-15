Эксперт Кременсков отметил, что экономия россиян привела к стабилизации рынка интернет-торговли

Стремление граждан экономить привело российский рынок электронной коммерции к стабилизации после периода бурного роста. Об этом ИА НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

По словам эксперта, количество покупок в интернете снижается десятый год подряд соразмерно среднему чеку.

«Россияне стали приобретать товары более осознанно. Выбор сегодня достаточно большой, при этом покупатели стараются экономить. Думаю, это стабилизация рынка после бума», — отметил он.

Кременсков подчеркнул, что выделить общую тенденцию сложно из-за разного поведения потребителей. На ситуацию влияет внутренняя экономическая обстановка. Граждане стремятся сократить расходы и приобретают меньше товаров. По данным ассоциации, спад числа заказов происходит пропорционально уменьшению среднего чека.