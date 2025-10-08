Эксперт Крапивина отметила, что сжатие меха поможет оценить качество зимней шубы

Основательница премиального мехового ателье AK FURS Алена Крапивина поделилась с «Газетой.Ru» советами по выбору шубы, которая прослужит десятилетия.

Для суровых зим эксперт рекомендовала шубы из соболя или бобра. Для мягкого климата хорошим вариантом станут каракульча, норка или лиса, расшитая на шелке.

Крапивина посоветовала провести несколько тестов в меховой мастерской. Необходимо сжать мех, чтобы проверить его мягкость и способность восстанавливать форму. Качественная мездра (кожевая сторона меха) не будет хрустеть при сжатии.

Также стоит проверить шубу на выпадение ворса: если волосы остаются в руке, это признак низкого качества выделки или старости меха.

Особое внимание стоит уделить швам и подкладке: они должны быть ровными и аккуратными, а подкладка — из дышащих натуральных материалов, таких как шелк, подчеркнула Крапивина.