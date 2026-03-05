Эксперт Кожевникова отметила, что оформить налоговый вычет можно только за занятия в фитнес-клубе, работающем официально

Многие люди активно интересуются, как получить налоговый вычет за услуги фитнес-клубов. Для оформления вычета необходимо, чтобы клуб работал официально и выдавал чеки за каждое занятие. Собрав все чеки, можно подать документы в налоговую службу и получить вычет. Об этом сообщила руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова в разговоре с ИА НСН .

«Возврат даже 10–15% — это уже весомо, так как во многих клубах стоимость карты составляет 50–60 тысяч рублей», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что информирование клиентов о такой возможности может увеличить число посетителей фитнес-клубов, а для самих клубов это будет доказательством их надежности и прозрачности работы.