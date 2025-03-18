Эксперт Ковалев: новичкам нужно выбирать модели электросамокатов с ограничением скорости

Максимальная допустимая скорость для электросамокатов — 25 километров в час. Об этом и других правилах дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности рассказал старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в разговоре с RT .

Это значение выбрано не случайно: его превышение может привести к увеличению риска травм в случае аварии. При выборе модели стоит обращать внимание на наличие ограничителей скорости, особенно это касается новичков, отметил специалист.

Ковалев также добавил, что важно проверять исправность самоката перед каждой поездкой: необходимо убедиться в работоспособности тормозов, колес и фар. Не менее важно использовать защитное снаряжение, такое как шлем и накладки на колени и локти.