Эксперт Ковалев: Ford Focus возглавил рейтинг самых надежных авто из США за 500 тысяч рублей
Самыми достойными американским автомобилями стоимостью до 500 тысяч рублей на российском вторичном рынке стали модели Ford и Chevrolet. Об этом рассказал специалист компании Expocar Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой».
Среди представителей брендов собеседник сайта выделил Ford Focus с 1,6-литровым мотором и механической КПП, а также Chevrolet Cruze и Aveo.
Недостатком Ford Focus является низкий клиренс, но автомобиль остается актуальным по дизайну.
«Основные агрегаты при должном уходе не должны доставлять проблем, а стоимость обслуживания находится на уровне конкурентов», — цитируют Ковалева «Известия».
При покупке важно уделить особое внимание состоянию порогов и кузова в целом, добавил эксперт.