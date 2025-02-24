Эксперт Ковалев: Ford Focus возглавил рейтинг самых надежных авто из США за 500 тысяч рублей

Самыми достойными американским автомобилями стоимостью до 500 тысяч рублей на российском вторичном рынке стали модели Ford и Chevrolet. Об этом рассказал специалист компании Expocar Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» .

Среди представителей брендов собеседник сайта выделил Ford Focus с 1,6-литровым мотором и механической КПП, а также Chevrolet Cruze и Aveo.

Недостатком Ford Focus является низкий клиренс, но автомобиль остается актуальным по дизайну.

«Основные агрегаты при должном уходе не должны доставлять проблем, а стоимость обслуживания находится на уровне конкурентов», — цитируют Ковалева «Известия».

При покупке важно уделить особое внимание состоянию порогов и кузова в целом, добавил эксперт.