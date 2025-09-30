Эксперт Котова предупредила о подорожании маникюра до 6000 рублей после запрета TPO в Европе

Мастер маникюра с 15-летним стажем и владелица салона «В гостях у котиков» в Твери Валерия Котова в беседе с Life.ru поделилась мнением о решении ЕС запретить TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид) в косметике.

«Для мастеров это как потерять старого надежного друга — TPO обеспечивал стойкость покрытия, прочность и быструю сушку. А для клиенток это рост цен и возможное падение качества. Некоторые мастера уйдут в тень, работая со старыми запасами или подделками», — спрогнозировала мастер.

Котова предупредила, что в переходный период клиентки могут столкнуться с повышением цен и снижением качества услуг. В Москве маникюр может подорожать до 5500–6000 рублей, в регионах — до 2000 рублей. Кроме того, использование несертифицированных материалов на «теневом рынке» может привести к ожогам, инфекциям и аллергиям.