Эксперт Косарев: блокировка сервисов Google вполне может стать реальностью для россиян

Российские пользователи Google столкнулись с проблемой подтверждения нового аккаунта. Хоть официально и было объявлено о техническом сбое, в будущем блокировка сервисов для россиян вполне может стать реальностью, сообщил директор по работе с госсектором школы «Алгоритмика» Станислав Косарев «Свободной прессе».
По словам эксперта, в контексте сложившихся геополитических отношений нельзя исключать возможность целенаправленных ограничений в России. Подобные ситуации с блокировками могут регулярно повторяться с более длительными перебоями.
На этом фоне Россия особенно нуждается в усилении реализации стратегии технологического суверенитета, отметил Косарев.
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