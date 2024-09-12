Эксперт Косарев: блокировка сервисов Google вполне может стать реальностью для россиян

Российские пользователи Google столкнулись с проблемой подтверждения нового аккаунта. Хоть официально и было объявлено о техническом сбое, в будущем блокировка сервисов для россиян вполне может стать реальностью, сообщил директор по работе с госсектором школы «Алгоритмика» Станислав Косарев «Свободной прессе».

По словам эксперта, в контексте сложившихся геополитических отношений нельзя исключать возможность целенаправленных ограничений в России. Подобные ситуации с блокировками могут регулярно повторяться с более длительными перебоями.

На этом фоне Россия особенно нуждается в усилении реализации стратегии технологического суверенитета, отметил Косарев.