Эксперт Коршунов посоветовал при покупке квартиры обращать внимание на тип утепления фасадов дома

При покупке квартиры в 2026 году важно учитывать материалы дома, системы отопления и проводить тщательную приемку. Об этом «Известиям» рассказал менеджер по развитию сегментов DIY и Акустика РОКВУЛ Александр Коршунов.

Эксперт подчеркнул, что качество «начинки» квартиры имеет большое значение. Покупателю следует узнать, из какого материала построен дом, так как монолитные, кирпичные и панельные здания отличаются по стоимости, качеству и сроку эксплуатации. Например, монолитные дома могут служить до 150 лет, кирпичные — до 100 лет, а панельные — около 75 лет.

Также важно обратить внимание на утепление фасадов. От типа и качества теплоизоляции зависит комфортная температура в квартире и затраты на ЖКУ.

«На микроклимат в квартире положительно влияет использование плит из паропроницаемой каменной ваты, которая обеспечивает беспрепятственный выход пара и предотвращает накопление избыточной влажности в стенах или перекрытиях», — сообщил Коршунов.

Перед подписанием договора полезно посетить шоурум застройщика, типовые квартиры и стройплощадки, чтобы увидеть, как идет строительство. После подписания договора также важно следить за ходом возведения дома.

Когда квартира будет готова, собственнику необходимо подготовиться к приемке, вооружившись чек-листом для проверки и набором инструментов, таких как рулетка, строительный уровень, фонарик и индикаторная отвертка. Это позволит тщательно осмотреть все детали и избежать пропуска важных нюансов.

Все дефекты обязательно нужно зафиксировать письменно в акте осмотра, желательно с фото- и видеофиксацией. Если были обнаружены значительные дефекты, необходимо привлечь независимого эксперта для повторного осмотра, расходы на которого будет нести застройщик. В случае серьезных проблем покупатель может потребовать от застройщика исправления недостатков или компенсации.