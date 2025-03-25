Эксперт Корнев: шины могут испортиться за пару лет при неправильном хранении

При выборе резины необходимо учитывать бюджет и отзывы владельцев. На это указал руководитель управления «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев в беседе с «Известиями» .

Специалист подчеркнул, что китайские и российские покрышки зачастую не уступают западным аналогам, особенно если производятся на одних и тех же заводах. Срок годности шин ограничен пятью годами, однако неправильное хранение может испортить резину всего за пару лет. Чтобы избежать покупки старых покрышек, эксперт советует обращать внимание на дату изготовления, указанную на боковине в виде четырех цифр в овале.

При осмотре шин следует также изучить надписи, указывающие на особенности и характеристики резины. Например, RunFlat означает усиленные боковины, позволяющие продолжать движение при спущенном колесе, а Seal — наличие герметика для заделывания небольших проколов, отметил Корнев.