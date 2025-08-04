Эксперт «Консоли» Авдеев посоветовал пользоваться тематическими чатами для поиска работы на фрилансе

Руководитель проектов развития платформы «Консоль» Александр Авдеев рассказал «Известиям» , что фрилансерам не стоит ограничиваться только биржами при поиске заказов. Важно уделить внимание качеству портфолио и юридическому оформлению сотрудничества.

По словам специалиста, начинать можно с тематических чатов и объявлений в мессенджерах. Копирайтерам стоит изучить профильные сообщества в соцсетях, а также обратиться к знакомым, работающим в этой сфере.

Эффективный способ — создать сайт-визитку с услугами и посещать отраслевые мероприятия. ИТ-специалисты могут использовать платформы вроде «Профессионалы 4.0».

Перед активным поиском работы нужно обновить портфолио, выбрав два–три самых релевантных проекта с результатами в цифрах. Важно ежедневно откликаться на несколько предложений и активно отвечать, чтобы было из чего выбрать.

Авдеев также рекомендовал оформить самозанятость для документального закрепления фриланса и помнить о необходимости договора перед началом работы.