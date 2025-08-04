Эксперт «Консоли» Авдеев посоветовал пользоваться тематическими чатами для поиска работы на фрилансе
Руководитель проектов развития платформы «Консоль» Александр Авдеев рассказал «Известиям», что фрилансерам не стоит ограничиваться только биржами при поиске заказов. Важно уделить внимание качеству портфолио и юридическому оформлению сотрудничества.
По словам специалиста, начинать можно с тематических чатов и объявлений в мессенджерах. Копирайтерам стоит изучить профильные сообщества в соцсетях, а также обратиться к знакомым, работающим в этой сфере.
Эффективный способ — создать сайт-визитку с услугами и посещать отраслевые мероприятия. ИТ-специалисты могут использовать платформы вроде «Профессионалы 4.0».
Перед активным поиском работы нужно обновить портфолио, выбрав два–три самых релевантных проекта с результатами в цифрах. Важно ежедневно откликаться на несколько предложений и активно отвечать, чтобы было из чего выбрать.
Авдеев также рекомендовал оформить самозанятость для документального закрепления фриланса и помнить о необходимости договора перед началом работы.