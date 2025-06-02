Эксперт Коновалов призвал не делать успеваемость важнее психологического климата в школах

Специалист в области психологии и педагогики, член Экспертного совета по развитию служб примирения и медиации Минпросвещения России Антон Коновалов в интервью радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что эмоциональное благополучие учащихся не менее значимо, чем их академические достижения.

Эксперт отметил, что часто вмешательство происходит лишь после эскалации ситуации до уровня правонарушения.

«Конфликты среди учеников — это сложный, часто незаметный процесс. Когда проблема становится очевидной, принимаются меры, но важно действовать на ранних стадиях», — сказал психолог.

Коновалов также добавил, что без изменения отношения взрослых, включая педагогов и родителей, к психологическому климату в школах, значительных улучшений не добиться.