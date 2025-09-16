Эксперт Коннов отметил, что для массового внедрения «умных» счетчиков воды нужна готовая инфраструктура

«Умные» счетчики воды внешне похожи на обычные: в них также есть механическая турбинка. Но дополнительно они оснащены электронным модулем, который передает данные через радиоканал или сотовую сеть в личный кабинет или приложение. Это избавляет владельца от необходимости ежемесячно переписывать показания и звонить в управляющую компанию, рассказал директор по развитию продуктов ГК Лартех Дмитрий Коннов в беседе с сайтом Ferra.ru .

Как отметил специалист, пока что установка «умных» приборов учета воды не обязательна в отличие от электричества, которое признано критическим ресурсом. Инициатива внедрения «умных» водомеров зависит от застройщиков, управляющих компаний или жильцов.

По словам Коннова, решение об установке «умного» счетчика воды — это выбор в пользу удобства и прозрачности, однако для массового внедрения нужны законодательные изменения и готовая инфраструктура.

Среди преимуществ таких устройств — удобство, прозрачность и надежность. Среди минусов — зависимость от инфраструктуры, высокая цена и необходимость организации процесса установки, подчеркнул эксперт.