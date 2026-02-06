Эксперт компании «Цикл» Шуракова посоветовала планировать грядки, пока земля покрыта снегом

Консультант по работе с физическими лицами компании «Цикл» Мария Шуракова сообщила «Известиям» , что зима — это идеальное время для садовых работ, которые позволят сэкономить силы и избежать проблем в будущем сезоне.

Один из ключевых этапов — уборка участка от сорняков и старых побегов. Своевременно убранный мусор снижает риск распространения болезней и вредителей, а также облегчает весенние работы по перекопке и выравниванию грядок. Эксперт рекомендует уделить особое внимание углам, приствольным кругам и дорожкам, где обычно скапливаются листья.

Шуракова советует планировать грядки и зоны посадки, пока земля покрыта снегом.

«Полезно продумать ротацию культур, расположение многолетников, заранее подготовить чертежи и списки семян, а также учесть прошлогодние проблемные места, например тени или подтопления. Это снижает риск ошибок при посеве», — отметила консультант.

Эксперт также обращает внимание на защиту растений до весны. Важно не только укрыть молодые посадки мульчей и лапником, но и провести профилактическую обработку стволов, проверить опоры и защитить растения от грызунов. Зимой полезно подготовить материалы для укрытий, такие как агроволокно и дуги, и запастись средствами для отпугивания грызунов.

Кроме того, Шуракова рекомендует заранее проверить и отремонтировать садовый инвентарь и системы полива, а также вести посевной журнал. Зачистка участка и продуманное планирование грядок зимой сокращают объем работ в начале сезона почти вдвое, что экономит время и снижает риск болезней и потерь урожая.