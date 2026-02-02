Эксперт компании SmartValues Мелик-Еганов рассказал, что культура молчания подрывает бизнес изнутри

Бизнес-консультант компании SmartValues Георгий Мелик-Еганов заявил «Известиям» , что почти половина сотрудников хотя бы раз решили не сообщать о серьезных проблемах на работе, опасаясь негативной реакции начальства.

По словам эксперта, способность команды открыто обсуждать сложные вопросы — важный фактор конкурентоспособности. Однако подобная коммуникация встречается редко из-за отсутствия психологической безопасности.

«Причина в отсутствии психологической безопасности — возможности высказываться без страха последствий. Поэтому простые призывы "говорить как есть" не работают», — пояснил Мелик-Еганов.

В здоровой корпоративной среде сотрудники могут свободно обсуждать ошибки и корректировать процессы. Там же, где нет психологической безопасности, люди уходят от прямого диалога и привыкают к проблемам как к неизбежности.

Со временем нерешенные вопросы накапливаются и перерастают в системные кризисы, которые руководство обнаруживает слишком поздно. Возникает разрыв между управленцами и исполнителями: первые ориентируются на благополучные отчеты, вторые ежедневно сталкиваются с последствиями просчетов.

Мелик-Еганов подчеркнул, что культура молчания разрушает не только бизнес-процессы, но и самих сотрудников, приводя к чувству бессилия и постоянному стрессу.

Для формирования психологической безопасности эксперт советует развивать навыки ведения сложных диалогов. Это важно в первую очередь для управленцев, чтобы создавать среду, где честность становится нормой.