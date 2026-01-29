Эксперт компании Регионхимснаб Угрюмов рассказал о пользе активированного угля для улучшения качества воздуха

Генеральный директор компании Регионхимснаб Владимир Угрюмов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о пользе активированного угля для улучшения качества воздуха в жилых помещениях.

Высокая адсорбционная способность угля обусловлена его пористой структурой, которая формируется в процессе специальной активации. «Молекулы вредных газов и неприятных запахов задерживаются в этих микроскопических порах», — отметил эксперт.

Для повышения эффективности уголь часто пропитывают специальными веществами. Наиболее подходящими для очистки воздуха Владимир Угрюмов назвал каменный и кокосовый активированный уголь, написал сайт aif.ru.

Фильтры с таким углем безопасны и не выделяют аллергенов. Их можно использовать в очистителях воздуха, кухонных вытяжках и системах фильтрации воды. Максимальный эффект достигается в замкнутых пространствах, таких как шкафы, ванные комнаты, холодильники и салоны автомобилей.

Угрюмов предостерег от покупки дешевых фильтров с неимпрегнированным углем, который быстро теряет свойства и требует замены каждые три-шесть месяцев. Он посоветовал внимательно изучать состав фильтров, так как наличие качественного активированного угля является гарантией реальной очистки воздуха.