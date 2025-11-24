Эксперт компании «Пиканта» Киричек рассказала, что продажи протертой мякоти томатов выросли более чем на 117%

Рынок томатных продуктов в России переживает значительные изменения. Об этом рассказала категорийный менеджер томатного направления компании «Пиканта» Анна Киричек в беседе с РИАМО .

По словам эксперта, еще 10 лет назад на долю классической томатной пасты приходилось более 95% продаж. Сейчас этот показатель составляет около 89%. Остальные 11% приходятся на новые форматы, в первую очередь на протертую мякоть томатов. За два сезона продажи этого продукта выросли более чем на 117%. Прогноз на сезон 2025–2026 годов превышает 10 миллионов упаковок.

«Рост интереса к подобным продуктам отражает тенденцию к более осознанному и сбалансированному питанию», — привела слова Киричек газета «Петербургский дневник».

Потребители все больше внимания уделяют натуральному составу, минимальной обработке и простоте приготовления. Эксперты компании связали интерес к протертой мякоти с ее пищевой ценностью. Благодаря мягкой технологии термообработки продукт сохраняет естественный вкус и аромат свежих овощей, а также большую часть полезных веществ.