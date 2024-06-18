Эксперт компании «Окна 71» Грезин: ручка с ключом обезопасит окна в квартире для детей

Летом возрастает число случаев падения детей из окон многоэтажек. Чтобы обезопасить ребенка, на окна нужно поставить ручки с замком, сообщил соучредитель компании «Окна 71» Сергей Грезин в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, при установке такой ручки оконная створка открывается с помощью кнопки, которая нажимается только при вставленном ключе. Распахнуть створку без ключа невозможно, разблокировать окно сможет только взрослый человек, сообщил «ФедералПресс».

Кроме того, существует и поворотный механизм, который устанавливается на нижнюю часть рамы и препятствует открыванию створки, отметил Грезин.

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