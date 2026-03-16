Эксперт компании НАТЭК Орехов рассказал, что весной лучше всего заняться черновой отделкой
Весна — это наиболее подходящий период для демонтажа старого покрытия и заливки стяжки. В это время рекомендуется заняться заменой труб, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов сайту NEWS.ru.
«Весной разумнее всего закрыть те работы, которые дают много пыли, влаги и требуют времени на сушку», — заявил Орехов.
К таким работам относятся демонтаж старой отделки, штробление, перенос перегородок, замена проводки, стояков, водопровода и канализации. Он также отметил, что весной удобно заливать стяжку, наносить штукатурку и шпаклевку, поскольку для таких смесей нужен температурный режим от +5 до +30 градусов. Поддержать такой режим в весеннее время проще, чем зимой или летом.
Следующий блок работ на весну — это санузлы и кухня. После замены труб и проверки сливов стоит сразу делать гидроизоляцию, выравнивание, укладку плитки и затирку. Такой подход поможет к лету уже установить ванну, душевую, унитаз, раковины и кухонную мойку без лишних пауз между этапами.
Финишную покраску, укладку ламината, паркета, монтаж плинтусов, дверей и чистовой сантехники лучше ставить на конец весны, когда штукатурка и пол уже отдали влагу, добавил эксперт.