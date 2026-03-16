Эксперт компании НАТЭК Орехов рассказал, что весной лучше всего заняться черновой отделкой

Весна — это наиболее подходящий период для демонтажа старого покрытия и заливки стяжки. В это время рекомендуется заняться заменой труб, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов сайту NEWS.ru .

«Весной разумнее всего закрыть те работы, которые дают много пыли, влаги и требуют времени на сушку», — заявил Орехов.

К таким работам относятся демонтаж старой отделки, штробление, перенос перегородок, замена проводки, стояков, водопровода и канализации. Он также отметил, что весной удобно заливать стяжку, наносить штукатурку и шпаклевку, поскольку для таких смесей нужен температурный режим от +5 до +30 градусов. Поддержать такой режим в весеннее время проще, чем зимой или летом.

Следующий блок работ на весну — это санузлы и кухня. После замены труб и проверки сливов стоит сразу делать гидроизоляцию, выравнивание, укладку плитки и затирку. Такой подход поможет к лету уже установить ванну, душевую, унитаз, раковины и кухонную мойку без лишних пауз между этапами.

Финишную покраску, укладку ламината, паркета, монтаж плинтусов, дверей и чистовой сантехники лучше ставить на конец весны, когда штукатурка и пол уже отдали влагу, добавил эксперт.