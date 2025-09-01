Эксперт компании modi Михайлова посоветовала хранить корнеплоды в прохладных и темных местах

Правильное хранение урожая — ключевой фактор для сохранения свежести и питательных свойств продуктов. Эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова поделилась с РИАМО советами по хранению овощей, фруктов и зелени.

«Овощи и фрукты нуждаются в определенной температуре и влажности, а также правильной упаковке. Например, корнеплоды, такие как картофель, свекла и морковь, лучше всего хранить в прохладных и темных местах, в контейнерах или ящиках, которые пропускают воздух, чтобы предотвратить гниение», — цитирует эксперта газета «Петербургский дневник».

Для яблок предпочтительно сухое и хорошо проветриваемое место, чтобы избежать преждевременного гниения и потери вкуса. Зелень, такую как петрушка и укроп, лучше всего хранить в морозильной камере в специальных зип-пакетах, что поможет сохранить ее свежесть на всю зиму. Ягоды рекомендуется замораживать целиком или делать заготовки для компотов и чая, подчеркнула Михайлова.