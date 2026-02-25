Эксперт компании «Энергон» Гладков отметил, что в 2026 году требования к работникам существенно изменятся

Директор департамента дистрибуции компании «Энергон» Артем Гладков рассказал « Газете.Ru» , что в 2026 году требования к работникам существенно изменятся.

Знания устаревают стремительно, и скоро работодателям будут нужны люди, способные быстро адаптироваться к новым условиям. Особенно ценными станут навыки принятия решений в условиях неопределенности и понимания текущих задач бизнеса.

Гладков подчеркнул, что в 2026 году будет цениться способность не ждать идеальных условий, а делать следующий шаг: «Современная работа все чаще проходит в условиях неопределенности и избытка информации — меняются правила, ставки, курсы, требования и ограничения. В таких условиях ценится не умение собрать полную картину и хорошо понять, почему не получается. Ценится способность зафиксировать ситуацию, быстро собрать доступные факты, предложить рабочий вариант и сделать следующий шаг уже при 50–60% данных».

Также важными останутся навыки стрессоустойчивости и управления вниманием. Работодателям нужны будут сотрудники, которые умеют удерживать фокус на главном и отделять важное от второстепенного.

Кроме того, Гладков отметил, что важным останется навык работы с ИИ: «Сотруднику важно не просто уметь задавать вопросы нейросети, а быстро проверять гипотезы, находить внешний опыт и переводить ситуацию в короткий вывод для руководителя. Благодаря этому навыку скорость решений становится конкурентным преимуществом».

Резюмируя, Гладков отметил: «В 2026 году ценят не тех, кто больше знает, а тех, кто быстрее понимает, что делать. Кто не ждет идеальных условий, задает правильные вопросы, говорит цифрами и использует опыт других. Именно такие сотрудники становятся опорой для команды в период изменений».