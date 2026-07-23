Эксперт компании «БАРЬЕР» Лазукин призвал владельцев частных домов регулярно проводить анализ воды

Качество воды влияет на здоровье, бытовой комфорт и экономику домохозяйства. Однако определить состав воды «на глаз» сложно. Прозрачная вода может содержать повышенное количество железа, солей жесткости, нитратов и других примесей. Поэтому необходимо регулярно проводить анализ воды, отметил эксперт по монтажу продукции компании «БАРЬЕР» Алексей Лазукин в интервью «ТСН24» .

По его словам, экспресс-анализы позволяют оперативно определить ключевые параметры воды: жесткость, уровень pH, содержание железа, кальция, магния, марганца, нитратов, нитритов, аммония, аммиака и другие показатели. Эти данные помогают понять, какие загрязнения необходимо удалять и какое оборудование будет наиболее эффективным.

Одна из самых распространенных проблем — повышенная жесткость воды, которая приводит к образованию накипи в чайнике, белого налета на сантехнике, снижению эффективности бойлеров, поломкам стиральных и посудомоечных машин.

Владельцам частных домов анализ воды необходим в первую очередь. Состав воды может меняться под воздействием множества факторов: глубины скважины, уровня грунтовых вод, сезонных изменений, строительных работ поблизости, появления новых источников водозабора. Поэтому регулярный анализ воды из скважин и колодцев имеет большое значение.

Даже централизованная система водоснабжения не исключает локальных проблем. На качество воды могут влиять износ коммуникаций, состояние внутридомовых сетей, аварийные ситуации, особенности конкретного района. Поэтому при появлении постороннего запаха, привкуса или большого количества накипи специалисты рекомендуют провести дополнительную проверку.