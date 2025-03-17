Эксперт Комаров: кража топлива может приводить к потере до 40% прибыли автопарков

Топливо составляет одну из ключевых статей затрат автопарков, достигая 90% от общих расходов. Проблема заключается в перерасходе, вызванном техническими сбоями и кражей горючего. В результате компании теряют до 40% прибыли, сообщил создатель программы по автоматизации управления автопарками «ЮниФлит» Михаил Комаров в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, для контроля расхода топлива используются различные методы: фиксирование пробега и соотношения его к количеству залитого топлива, подтвержденного чеками с АЗС. Однако этот метод имеет погрешности до 20%, оставляя возможность для махинаций.
Топливные карты позволяют менеджерам строго учитывать заправки, настраивать лимиты и определять разрешенные АЗС, отметил Комаров.
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