Эксперт Bitbanker Комаленков рассказал, что в ближайшие дни курс биткоина может вновь достичь уровня 64 тысяч долларов

Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков рассказал, чего ждать от курса биткоина в ближайшее время. По его словам, в ближайшие дни курс может вновь достичь уровня 64 тысяч долларов. Об этом написали «Известия» .

Комаленков считает, что к середине июля курс биткоина будет находиться в диапазоне 62,8–63,2 тысячи долларов. После этого возможна попытка роста до 64 тысяч. Если этот уровень удастся преодолеть и удержать, то курс может подняться до 65–66 тысяч долларов.

Однако если закрепиться выше 64 тысяч не получится, рынок может перейти к боковой динамике с постепенным снижением. В этом случае ближайшие цели — уровни 62 и 61 тысяча долларов. Такое движение будет рассматриваться как коррекция в рамках локального восстановления, а не как полноценный разворот нисходящего тренда.

Эксперт отметил, что техническая картина улучшилась после восстановления биткоина от минимумов в районе 57,8 тысячи долларов. Однако оснований говорить о начале нового долгосрочного «бычьего» цикла пока недостаточно.

В среднесрочной перспективе возможен рост криптовалюты до 68–70 тысяч долларов, если покупатели смогут вернуть контроль над диапазоном 64–66 тысяч. Однако эта зона остается сильным сопротивлением, где продавцы могут перехватить инициативу.