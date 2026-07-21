Эксперт Коломейцева рассказала, что молочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира

Руководитель отдела исследований и разработок «Арнест ЮниРусь» Маргарита Коломейцева поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, как различаются молочное, сливочное мороженое и пломбир.

Главным отличием этих видов мороженого является процент содержания жира. В молочном лакомстве доля молочного жира составляет от 0,5 до 7,5%, в сливочном — от 8 до 11,5%, а в пломбире — от 12 до 20%. Эти цифры определяют рецептуру, вкус и плотность десерта, отметил KP.RU.

Чтобы найти классический вкус, специалист советует изучать состав. Маркировка «ГОСТ» гарантирует отсутствие растительных жиров, а в начале списка ингредиентов должны быть указаны молоко, сливки и сахар. Нежная текстура достигается благодаря сложным процессам на производстве, включающим созревание, взбивание воздухом и шоковую заморозку.