Эксперт Койтов заявил, что ограничение работы ночных магазинов может ущемить интересы покупателей

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов. С такой инициативой выступили в заксобрании Кировской области, законопроект уже внесли в Государственную думу. Глава Союза потребителей Алексей Койтов в разговоре с ИА НСН заявил, что инициатива ущемляет права потребителей, так как они должны иметь возможность купить продукты и хозяйственные товары в вечернее и ночное время.

Меры направлены на борьбу с продажей алкоголя ночью. Проблема актуальна и для других регионов, например, в Нижегородской области в Советском районе в октябре выявили нарушения в нескольких магазинах, работающих круглосуточно.

«Очень странная инициатива. С одной стороны, направленная на благое дело — борьбу с нелегальной торговлей алкоголем, а с другой — выбравшая путь попирания прав и интересов большого количества потребителей», — подчеркнул Койтов.

По мнению эксперта, первоочередная задача — обеспечить соблюдение существующих запретов, поскольку текущая правоприменительная система не справляется с проблемой ночных продаж алкоголя.