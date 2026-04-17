Эксперт Климов призвал ввести четкие и эффективные правила для средств индивидуальной мобильности

С началом сезона электросамокатов на улицах вновь возникают привычные проблемы: езда по тротуарам, хаотичная парковка и отсутствие контроля за соблюдением правил. Как заявил сайту «ФедералПресс» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Ярослав Климов, проблема не в отсутствии правил, а в их неэффективном применении.

Климов отметил, что правила дорожного движения распространяются на средства индивидуальной мобильности, установлены ограничения скорости и определены зоны запрета. Однако механизм исполнения этих правил не выстроен должным образом. Городская администрация, передавая операторам право регулировать поведение пользователей через приложение, не обеспечивает реальных инструментов контроля.

Эксперт подчеркнул необходимость внедрения концессионной модели взаимодействия города с прокатчиками. Это включает лицензирование деятельности, обязательную интеграцию с городскими платформами данных о парковках и реальные санкции за нарушения, включая временный запрет работы в отдельных районах.

Кроме того, Климов указал на проблемы с использованием электросамокатов детьми и катанием вдвоем. Эти нарушения можно частично предотвратить с помощью весовых датчиков и возрастной верификации через аккаунт, но операторы не спешат внедрять эти меры, так как они снижают количество поездок.

Хаотичная парковка также остается проблемой из-за отсутствия инфраструктуры. В местах, где обозначены физические парковочные зоны и настроено обязательное фотофиксирование при завершении поездки, ситуация лучше. Но там, где этого нет, самокаты бросают в удобных для пользователей местах.

По мнению эксперта, необходимы четкие правила для средств индивидуальной мобильности, включая обязательную регистрацию операторов, ежегодную переаккредитацию, ограничение парка по количеству устройств на район и реальную финансовую ответственность операторов за нарушения пользователей.