Эксперт Клименко: создание российского аналога WeChat обойдется в миллиард рублей

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью ИА НСН высказался против создания в России аналога китайского суперсервиса WeChat.

Специалист пояснил, что стоимость разработки подобного сервиса может достичь миллиарда рублей, что делает этот проект экономически сомнительным. Клименко также обратил внимание на низкий интерес россиян к использованию мессенджеров для осуществления платежей, что ставит под вопрос целесообразность инвестиций в подобный проект.

Эксперт упомянул, что хотя VK планирует запустить бета-версию своей новой платформы Max, которая интегрирует в себе мессенджер, платежную систему и другие функции, маловероятно, что этот сервис сможет превзойти существующие аналоги, такие как Telegram.

Клименко отметил, что VK уже имеет обширный опыт в разработке мессенджеров, что потенциально может упростить реализацию данного проекта.