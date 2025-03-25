Эксперт Клименко: рынок «умных» вещей вырастет уже через пять лет

Через пять лет каждый холодильник будет оснащен компьютером, это станет новым стандартом. Такое мнение выразил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik.
Специалист отметил, что технологии «умных вещей» уже становятся стандартом: ошейники для собак смогут предупреждать ветеринара о болезнях, а одежда будет оснащена датчиками. В Москве уже установлено 300 000 камер, и их число скоро достигнет миллиона. Клименко уверен, что этот рост свидетельствует о большом потенциале рынка «умных вещей».
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