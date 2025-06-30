Эксперт Клименко предложил снижать телефонное мошенничество повышением цены звонка

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил повысить стоимость телефонных звонков в целях борьбы с мошенниками. В интервью Национальной Службе Новостей он подчеркнул, что высокая цена звонков ограничивает активность злоумышленников, приводя в пример Китай, где звонки обходятся гораздо дороже российских и количество преступлений заметно ниже.