Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил повысить стоимость телефонных звонков в целях борьбы с мошенниками. В интервью Национальной Службе Новостей он подчеркнул, что высокая цена звонков ограничивает активность злоумышленников, приводя в пример Китай, где звонки обходятся гораздо дороже российских и количество преступлений заметно ниже.
Клименко сравнил ситуацию с зарубежными странами, такими как Китай и Дубай, подчеркнув необходимость изменения подходов к регулированию коммуникаций в России. Повышение тарифа на звонки позволит сократить число незаконных действий и сделает усилия правоохранителей более эффективными.
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