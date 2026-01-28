Эксперт климатической компании Петров рассказал, что кондиционер выгоднее всего покупать зимой

Кондиционеры выгоднее всего покупать и устанавливать зимой. Не рекомендуется ждать лета, чтобы приобрести оборудование. Об этом сообщил URA.RU руководитель одной из тюменских климатических компаний Алексей Петров.

Как отметил специалист, в холодный сезон спрос на кондиционеры падает, поэтому продавцы и установщики предлагают более выгодные условия.

«Зимой кондиционеры покупают в два–три раза реже, чем весной и летом. Из-за этого стоимость оборудования и монтажа снижается, а установка проходит без ожидания — можно поставить систему уже на следующий день», — отметил Петров.

Также он добавил, что современные кондиционеры можно использовать и для обогрева, поэтому установка зимой оправдана и с практической точки зрения. Оборудование можно сразу проверить в режиме отопления, а к жаркому сезону техника будет полностью готова к работе.