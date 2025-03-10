Эксперт Кладов: дальнобойщик и геодезист станут самыми востребованными рабочими профессиями в 2025 году

В этом году работодатели будут активно удерживать персонал. О ключевых изменениях на рынке труда рассказал «Газете.Ru» эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

По словам специалиста, работодатели сосредоточатся на создании благоприятных условий труда и дополнительных мотивационных программ, чтобы уменьшить текучесть кадров и повысить уровень лояльности сотрудников.

Прогнозируется рост спроса на рабочие профессии. Это связано с увеличением значимости таких специалистов в различных секторах экономики. Наиболее востребованными рабочими профессиями в 2025 году останутся: водитель-дальнобойщик, геодезист, фрезеровщик, водитель бульдозера, токарь, водитель самосвала.

Кроме того, изменяется поведение соискателей. Они акцентируют внимание на конкурентоспособные заработные платы и стабильные условия работы. Сейчас средняя зарплата для линейного персонала в России составляет около 115 тысяч рублей в месяц.