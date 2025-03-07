Эксперт Кладов: безопасность на рабочих местах поможет снизить текучку линейных кадров

Нехватка линейного персонала (сотрудников, выполняющих базовые функции) связана с недостаточной адаптацией работодателей к условиям рынка. Об этом рассказал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в беседе с Национальной Службой Новостей.
Специалист отметил, что работники отказываются от неофициальной занятости из-за рисков и требуют высоких условий труда. Компании должны обеспечить конкурентоспособные заработные платы, безопасность на рабочих местах и прозрачность оформления.
Сейчас средняя зарплата линейного персонала в России достигает 115 тысяч рублей. Стратегии мотивации помогут уменьшить текучку кадров, подчеркнул Кладов.
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